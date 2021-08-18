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Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 10 kişi yurda yerleştirildi

18.08.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 10 kişi yurda yerleştirildi

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 10 kişi yurda yerleştirildi.

Ekipler, yaptıkları HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken 10 kişiyi belirledi.

Tespit edilen kişiler, Milli, Eğitim Müdürlüğüne ait Şehit Aydoğan Aydın Lisesi Yurduna yerleştirildi.

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Tokat karantina

Tokat Namaz Vakitleri 18 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:06
Sabah
05:41
Öğle
12:43
İkindi
16:30
Akşam
19:35
Yatsı
21:03

Tokat Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Çarşamba

Evren Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Yaman Eczanesi
Erbaa
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