Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 16 kişi yurda yerleştirildi

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 16 kişi yurda yerleştirildi.

Ekipler, son 3 günde yaptıkları HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken 16 kişiyi belirledi.

Tespit edilen kişiler, Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Şehit Aydoğan Aydın Lisesi Yurduna yerleştirildi.



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