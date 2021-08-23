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Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 16 kişi yurda yerleştirildi

23.08.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 16 kişi yurda yerleştirildi

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 16 kişi yurda yerleştirildi.

Ekipler, son 3 günde yaptıkları HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken 16 kişiyi belirledi.

Tespit edilen kişiler, Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Şehit Aydoğan Aydın Lisesi Yurduna yerleştirildi.

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Tokat karantina

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Açıkkapı Eczanesi
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Altuntaş Eczanesi
Merkez
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