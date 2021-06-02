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Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 25 kişi yurda yerleştirildi

02.06.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 25 kişi yurda yerleştirildi

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 25 kişi yurda yerleştirildi.

Ekipler, kentteki HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken 25 kişiyi tespit etti.

Bu kişiler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Plevne Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.

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Tokat karantina

Tokat Namaz Vakitleri 2 Haziran Çarşamba

İmsak
03:05
Sabah
04:59
Öğle
12:37
İkindi
16:34
Akşam
20:05
Yatsı
21:50

Tokat Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Çarşamba

Sönmez Eczanesi
Merkez
Topçam Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Erbaa
Gökhan Eczanesi
Niksar
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