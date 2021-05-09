Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

Bu kapsamda Kovid-19 vakalarına rastlanan Toklar köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.



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