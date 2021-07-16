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Tokat'ta kurak ve verimsiz alanlar "üzüm bağı" yapılarak ekonomiye kazandırılıyor

16.07.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar ilçesinde yaklaşık 10 milyon lira bedelle hayata geçirilen "Bağ Vatanına Dönüyor Çayköy Bağ Projesi" kapsamında oluşturulan bağlarda damla sulama sistemi kuruldu, 1000 dekarlık alanda 2 bin asma fidanı toprakla buluşturuldu - Tarım ve Orman İlçe Müdürü Emre Kapar: - "Allah'ın izniyle önümüzdeki yıldan itibaren bağlarda üretim başlayacak. Çiftçilerimiz dekar başına 5 ila 6 bin lira kazanacak"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Pazar ilçesinde kurak ve verimsiz 1000 dekarlık arazide bu alanın ekonomiye kazandırılması için üzüm bağı oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tokat Valiliği, İl Özel İdaresi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde "Bağ Vatanına Dönüyor Çayköy Bağ Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında Çayköy köyüne yakın bir alanda sulama havuzu oluşturuldu, ardından 1000 dekarlık alanda 2 bin asma fidanı toprakla buluşturuldu.

Yaklaşık 10 milyon lira maliyeti bulunan proje kapsamında oluşturulan bağlarda damla sulama sistemi de kuruldu.

Bağlardan 2 yıl içinde ürün alınması planlanıyor.

Pazar Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, AA muhabirine, ilçenin geçmişte bağcılık alanında etkili bir yer olduğunu söyledi.

İlçede bağcılığın gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Kapar, "Projeye öncelikle toprak hazırlama ile başladık. Bağ tesisleri kuruldu. Asma fidanlarımız geldi ve vatandaşlarımız tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu." dedi.

- Dönüm başı 200 kilogram yaprak, 1 tona yakın da üzüm alınacak

Yürütülen proje sayesinde verimsiz arazilerin verimli hale getirildiğini vurgulayan Kapar, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle önümüzdeki yıldan itibaren bağlarda üretim başlayacak. Çiftçilerimiz dekar başına 5 ila 6 bin lira kazanacak. Bakanlığımızın stratejisi olan verimsiz arazileri verimli hale getirmek için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Bu bağları oluşturmak için 1,5 senedir çalışıyoruz. Teknik personelimiz hafta sonu, gece gündüz demeden çalıştı. Nedeyse burada yattık kalktık. Projeyi bu şekilde hayata geçirdik. Bu proje, Valiliğimiz ve il müdürlüğümüzün öncülüğünde oluştu."

Kapar, bağ oluşturdukları arazilerin susuz ve değersiz araziler olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Burası şu an 10 kat değer kazandı. Buralar 50-60 sene öncesi bağ vasfı olan arazilerdi. Hastalık sebebiyle bağlar kurumuş, verimsiz arazilere dönüşmüş. Burada Tokat narenciye üzümü yetiştireceğiz. Yaklaşık 3 kilometreden suyu getirdik. Köyümüzün yukarısına 7 bin 500 tonluk havuz yapıldı. Tüm alanımızı suladık. Burada dönüm başı 200 kilogram yaprak, 1 tona yakın da üzüm alınacak."

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