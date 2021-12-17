Tokat'ta lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakladı

Tokat'ta bir lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi V.B. (15), okul müdür yardımcısı F.P'i odasının önünde kalçasından bıçakladı.

Yaralanan F.P, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan V.B'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz