YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat’ta LPG paniği

Tokat’ta LPG paniği

TOKAT HABERLERİ  | 11.05.2020 18:37 | Son Güncelleme

Tokat’ta park halindeki LPG’li otomobilde meydana gelen gaz sızıntısı paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Bulvarı Taşhan yakınlarında park halinde olan LPG’li otomobilde gaz sızıntısı meydana geldi.

Tokat’ta park halindeki LPG’li otomobilde meydana gelen gaz sızıntısı paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Bulvarı Taşhan yakınlarında park halinde olan LPG’li otomobilde gaz sızıntısı meydana geldi. Çevreye yayılan koku ve aracın altından yayılan sızıntı nedeniyle endişe yaşayan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri gaz sızıntısına müdahale etti. Otomobilin bagaj kapağı açılarak LPG tankından boruya giden vana kapatıldı. Patlayan borudaki gaz sızıntısı kesilirken, otomobilin kapıları açılarak havalandırılması sağlandı. Yaşanan panik anları ise kısa sürede yapılan müdahale ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O ülkeden üzen haber geldi! O ülkeden üzen haber geldi!
Kısıtlamaların ardından bu sabah 15 Temmuz köprüsü! Kısıtlamaların ardından bu sabah 15 Temmuz köprüsü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tokat Namaz Vakitleri 11 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:15
Öğle
12:35
İkindi
16:28
Akşam
19:46
Yatsı
21:21

Tokat Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Pazartesi

Gökdere Eczanesi
Merkez
Melih Eczanesi
Merkez
Şimşek Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Erbaa
Çavuşoğlu Eczanesi
Niksar
Tekeli Eczanesi
Turhal
Sinan Eczanesi
Zile
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.