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Tokat'ta mantar toplamaya giden 65 yaşındaki kişiden haber alınamıyor

21.06.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta mantar toplamaya giden 65 yaşındaki kişiden haber alınamıyor

Tokat'ta mantar toplamaya giden ve haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gökdere köyünde yaşayan 65 yaşındaki Remzi Oğuz, mantar toplamak için sabah saatlerinde evinden ayrıldı.

Aradan uzun süre geçmesine rağmen Oğuz'un eve dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.

AFAD, jandarma ve köy sakinlerince Oğuz'un bulunması için köy yakınlarındaki ormanlık alanda arama yapıldı ancak sonuç alınamadı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah yeniden başlanacağı belirtildi.

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