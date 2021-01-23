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Tokat’ta maske takmayanlara ceza yağdı

23.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta maske takmayanlara ceza yağdı

Tokat’ta, korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 6 şahsa 5 bin 400 lira ceza uygulandı.Tokat’ta il genelinde eş zamanlı olarak yapılan güven huzur uygulamasında korona virüs önlemlerine uymayanlara ceza yağdı.

Tokat’ta, korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 6 şahsa 5 bin 400 lira ceza uygulandı.
Tokat’ta il genelinde eş zamanlı olarak yapılan güven huzur uygulamasında korona virüs önlemlerine uymayanlara ceza yağdı. Yapılan uygulamada karantina kuralını ihlal eden 1 şahsa 860 lira, maske takmadığı tespit edilen 6 şahsa 5 bin 400 lira ceza kesildi. Ayrıca yapılan uygulamada trafik yönünden eksikliği tespit edilen 22 araç sürücüsüne 17 bin 632 lira idari para cezası uygulanarak 1 araç trafikten men edildi. Uygulama ile ilgili genel toplamda 29 şahsa 23 bin 892 lira idari para cezası uygulanarak, 1 araç trafikten men edildi.

Tokat’ta maske takmayanlara ceza yağdı

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