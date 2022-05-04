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Tokat'ta menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

04.05.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Özkan Arslan'ın (42) kullandığı 34 HG 063 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Temirağa mevkisinde menfeze devrildi.

Kazada araçta bulunan Esmanur Arslan (12) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücü ile Gonca Sarı, Ebrar Sarı, Semanur Arslan ve Bahtiyar Arslan ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Tokat

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