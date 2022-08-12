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Tokat'ta mısır tarlasına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

12.08.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta mısır tarlasına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin mısır tarlasına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa Kanbur (46) idaresindeki 60 FK 411 plakalı otomobil, Çamlıbel beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mısır tarlasına devrildi.

Sürücü ile yanında bulunan Tuğçe Karakuş (25) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Sabah
05:35
Öğle
12:44
İkindi
16:34
Akşam
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