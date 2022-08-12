Tokat'ta mısır tarlasına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin mısır tarlasına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa Kanbur (46) idaresindeki 60 FK 411 plakalı otomobil, Çamlıbel beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mısır tarlasına devrildi.

Sürücü ile yanında bulunan Tuğçe Karakuş (25) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



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