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Tokat’ta mobil atık merkezi

TOKAT HABERLERİ  | 02.06.2020 13:39 | Son Güncelleme

Tokat Belediyesi tarafımdan sıfır atık projesi kapsamında ilk mobil atık merkezi hizmete sunuldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ’Sıfır Atık’ projesi kapsamında Tokat’ta mobil atık merkezi oluşturuldu.

Tokat’ta mobil atık merkezi

Tokat Belediyesi tarafımdan sıfır atık projesi kapsamında ilk mobil atık merkezi hizmete sunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ’Sıfır Atık’ projesi kapsamında Tokat’ta mobil atık merkezi oluşturuldu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Altıyüzevler mahallesinde yerleştirilen ilk mobil atık merkezini yerinde inceledi. Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla sıfır atık projelerinden birini daha gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Bu yıl içerisinde 10 ayrı noktada yer alacak olan "Atık Getirme Merkezleri" geri dönüşebilen yedi atığı ayrı ayrı toplayarak ekonomiye yeniden kazandırmamıza olanak sağlıyor. Vatandaşlarımız ambalaj, kağıt, plastik, cam, metal, elektronik, atık pil ve bitkisel yağ atıklarını bu merkezlerimize getirerek geri dönüşüme destek olabilir” dedi.

Tokat’ta mobil atık merkezi

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Emay Eczanesi
Merkez
Koçyiğit Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Erbaa
Aksoy Eczanesi
Niksar
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Turhal
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