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Tokat’ta öğle namazı münferit olarak kılındı

TOKAT HABERLERİ  | 20.03.2020 14:22 | Son Güncelleme

Tokat’ta öğle ezanı okunduktan sonra cami avlusuna sedir seren az sayıda vatandaş münferit olarak namaz kıldı.Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsü önlemleri kapsamında cuma günü camilerin kapalı tutulmasına ve cuma namazı için sela okunmamasına ilişkin karar verdi.

Tokat’ta öğle ezanı okunduktan sonra cami avlusuna sedir seren az sayıda vatandaş münferit olarak namaz kıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsü önlemleri kapsamında cuma günü camilerin kapalı tutulmasına ve cuma namazı için sela okunmamasına ilişkin karar verdi. Tokat’ta tarihi Ali Paşa Cami avlusunda vakit namazı saatinde az sayıda vatandaş aralarında mesafe bırakarak öğle namazı kıldı. Vatandaşlardan İsmail Aydın, insanın camilerinin sessiz kalmasına gönlünün dayanamadığını, biran önce bu hastalıktan milletimizin kurtulması, ailesi için kurban keseceğini söyledi.
Tokat İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla Cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz (kamu kurum ve kuruluşları, Kur’an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere) kapalı tutulacak ve Cuma namazı için sala okunmayacaktır”

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İmsak
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Sabah
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Öğle
12:46
İkindi
16:11
Akşam
18:52
Yatsı
20:11

Tokat Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Çağrı Eczanesi
Merkez
Tekeli Eczanesi
Merkez
Balcı Eczanesi
Erbaa
Tuğlu Eczanesi
Niksar
Dilara Eczanesi
Turhal
Senbil Eczanesi
Zile
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