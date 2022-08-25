Tokat'ta ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

Tokat'ta ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen'e, konserinde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Tokat Şube Başkanı Muzaffer Katar, dernek binasında yaptığı açıklamada, imam hatip okullarının özgün bir eğitim modeli olarak geçmişten bugüne kadar milyonlarca öğrenci yetiştiren okullar olduğunu söyledi.

İmam hatip okullarının ülkenin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkıları olan eğitim kurumları arasında bulunduğuna işaret eden Katar, "Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere çirkin itham ve iftiralarda bulunması, toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına, aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyor, kendisini şiddetle kınıyoruz." dedi.

Katar, cumhuriyet savcılığına Gülşen hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

