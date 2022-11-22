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Tokat’ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

22.11.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tokat’ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa D-100 kara yolu Değirmenli Köyü yakınlarında meydana geldi. S. D. idaresindeki 25 AP 515 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Çakmak çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edilen Çakmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün yaralı olarak atlattığı kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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