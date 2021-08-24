Tokat'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Tokat'ta trafik kazasında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Koray Karakaş idaresindeki 34 PE 6037 plakalı otomobil, Ali Paşa Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde, 7 yaşındaki Dilara Yağmur Polat'a çarptı.

Yaralanan Polat, bir süre annesinin kucağında ambulans bekledi. Gelen ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ise ifade işlemleri için Gaziosmanpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.



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