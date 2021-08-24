YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Tokat'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

24.08.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Tokat'ta trafik kazasında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Koray Karakaş idaresindeki 34 PE 6037 plakalı otomobil, Ali Paşa Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde, 7 yaşındaki Dilara Yağmur Polat'a çarptı.

Yaralanan Polat, bir süre annesinin kucağında ambulans bekledi. Gelen ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ise ifade işlemleri için Gaziosmanpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faciaya ramak kala! Sessizce geldiler, ruhu bile duymadıFaciaya ramak kala! Sessizce geldiler, ruhu bile duymadı
PARTNERMerve Boluğur'dan iskele pozuMerve Boluğur'dan iskele pozu
Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandıAmasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 24 Ağustos Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:46
Öğle
12:41
İkindi
16:25
Akşam
19:26
Yatsı
20:52

Tokat Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Salı

Can Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Soymaz Eczanesi
Erbaa
Benduylu Eczanesi
Niksar
Şeker Eczanesi
Turhal
Sinan Eczanesi
Zile
Selvi Eczanesi
Resadiye
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.