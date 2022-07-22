Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Ahmet Mert (69) yönetimindeki 34 RT 8378 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Hacıpazarköyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Uyar'a çarptı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Uyar'ın cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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