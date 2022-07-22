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Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

22.07.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Ahmet Mert (69) yönetimindeki 34 RT 8378 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Hacıpazarköyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Uyar'a çarptı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Uyar'ın cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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