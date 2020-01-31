YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat’ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Tokat’ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

TOKAT HABERLERİ  | 31.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Niksar-Tokat karayolu Dönekse köyü mevki’inde meydana gelen kazada, Tokat istikametine seyir halinde olan E.K idaresindeki 05 HH 896 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.E.

Tokat’ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Niksar-Tokat karayolu Dönekse köyü mevki’inde meydana gelen kazada, Tokat istikametine seyir halinde olan E.K idaresindeki 05 HH 896 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.E. idaresindeki 60 ABG 722 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat’ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Tokat Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:11
Sabah
07:38
Öğle
12:52
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Tokat Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Gazioğlu Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Erbaa
Hayat Eczanesi
Niksar
Merkez Eczanesi
Turhal
Merve Eczanesi
Zile
Almus Eczanesi
Almus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tokat belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Tokat belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Geciken kışa üreticilerden budama önlemi

Geciken kışa üreticilerden budama önlemi

Bu çeşmeden çorba akıyor

Bu çeşmeden çorba akıyor

Tokat’ta çatı yangını

Tokat’ta çatı yangını

Ekipler yüzlerce ürüne satılmadan el koydu

Ekipler yüzlerce ürüne satılmadan el koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.