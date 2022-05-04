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Tokat'ta park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü

04.05.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Serkan Özgür (40) idaresindeki 05 AAZ 030 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Subaşı Caddesi'nde park halindeki 60 M 5061 plakalı minibüse çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan Özgür, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Tokat

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