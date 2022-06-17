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Tokat'ta rüşvet operasyonunda 8 zanlı yakalandı

17.06.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta rüşvet operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Tokat'ta rüşvet operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Tokat'ta düzenlenen operasyonda, hazine arazilerinin rüşvet karşılığında usulsüz şekilde başkalarının üzerine geçirilmesiyle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Milli Emlak Müdürlüğünde görevli bazı personelin, usulsüz düzenleme yaparak menfaat karşılığında hazine arazilerini irtibatlı oldukları kişilerin üzerine kaydettiklerini belirledi.

Düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu V.A, F.B, İ.Ç, F.D, D.Y, N.A, K.İ. ve M.S, rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Gözaltı Tokat

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Sabah
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İkindi
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