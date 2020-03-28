Tokat'ta sağanak etkili oldu

Tokat'ta sa\u011fanak hayat\u0131 olumsuz etkiledi.\nKent merkezinde k\u0131sa s\u00fcre etkili olan ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle r\u00f6garlardan ta\u015fan ve y\u00fcksek kesimlerden gelen su caddelere doldu.\nSa\u011fana\u011fa haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakalananlar, tentelerin alt\u0131nda ya\u011fmurdan korunmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Korkun\u00e7 olay! Tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 o\u011flunu d\u00f6ve d\u00f6ve \u00f6ld\u00fcrd\u00fc G\u00f6r\u00fcnt\u00fcler b\u00fcy\u00fck tepki \u00e7ekmi\u015fti! Polis, k\u00f6t\u00fc davrand\u0131\u011f\u0131 ya\u015fl\u0131 adamdan \u00f6z\u00fcr diledi