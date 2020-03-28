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Tokat'ta sağanak etkili oldu

TOKAT HABERLERİ  | 28.03.2020 20:12 | Son Güncelleme

Tokat'ta sağanak etkili oldu

Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde kısa süre etkili olan yağış nedeniyle rögarlardan taşan ve yüksek kesimlerden gelen su caddelere doldu.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, tentelerin altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sağanak Tokat Yağmur

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Tokat Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:17
Öğle
12:44
İkindi
16:15
Akşam
19:01
Yatsı
20:21

Tokat Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Emay Eczanesi
Merkez
Nefes Eczanesi
Merkez
Yeşilırmak Eczanesi
Merkez
Yaman Eczanesi
Erbaa
Lokman Eczanesi
Niksar
Baklacı Eczanesi
Turhal
Emek Eczanesi
Zile
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