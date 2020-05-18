YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat’ta sahte para ile esnafı dolandıran üç kişi yakalandı

Tokat’ta sahte para ile esnafı dolandıran üç kişi yakalandı

TOKAT HABERLERİ  | 18.05.2020 16:22 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde, sahte parayla alışveriş yaparak esnafı dolandıran 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, korona virüs salgını nedeniyle büyük şehirlerde uygulanan şehir dışına çıkma yasağına rağmen Ankara’dan kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kişi, Niksar ilçesine kadar güzergah boyunca uğradıkları il ve ilçelerde sahte para vererek alışveriş yaptılar.Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede esnaflara sahte para verildiğinin bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Tokat’ta sahte para ile esnafı dolandıran üç kişi yakalandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde, sahte parayla alışveriş yaparak esnafı dolandıran 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, korona virüs salgını nedeniyle büyük şehirlerde uygulanan şehir dışına çıkma yasağına rağmen Ankara’dan kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kişi, Niksar ilçesine kadar güzergah boyunca uğradıkları il ve ilçelerde sahte para vererek alışveriş yaptılar.
Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede esnaflara sahte para verildiğinin bildirmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonunda şüphelilerin içinde bulunduğu 06 ADH 505 plakalı otomobilin Erbaa ilçesine kaçtığı bilgisi üzerine Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu otomobili ve E.D. (48) adlı kişiyi gözaltına aldı. Araç içerisinde ve şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 78 adet 100 TL’lik sahte 7 bin 800 TL değerinde para ele geçirilirken, diğer iki kişinin ise Tokat’a geçtiği bilgisini aldılar. Yapılan çalışmalar sonucu Y.K. ve Y.Y. adlı iki şahıs ise il merkezinde yakaladı.
Şüpheliler adli işlemler için Niksar’a getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Çok iyi yer süpürüyorum' 'Çok iyi yer süpürüyorum'
PARTNER İşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti İşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Tokat Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:08
Öğle
12:35
İkindi
16:30
Akşam
19:53
Yatsı
21:31

Tokat Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Burhan Eczanesi
Merkez
Doğru Eczanesi
Merkez
Kardelen Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Erbaa
Aksoy Eczanesi
Niksar
Seçil Eczanesi
Turhal
Adıbelli Eczanesi
Zile
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Hollanda'dan getirilen vatandaşlara yurt çalışanlarından "Tokat sarması"

Hollanda'dan getirilen vatandaşlara yurt çalışanlarından "Tokat sarması"

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Dimes'ten Cabernet Sauvignon üzümü Şarabı

Dimes'ten Cabernet Sauvignon üzümü Şarabı

Tokatspor'u batırdılar

Tokatspor'u batırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.