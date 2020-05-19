YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat’ta sahte parayla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

Tokat’ta sahte parayla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

TOKAT HABERLERİ  | 19.05.2020 14:40 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde sahte para ile alışveriş yaparak esnafı dolandıran 3 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, korona virüs salgını nedeniyle büyük şehirlerde uygulanan şehir dışına çıkma yasağına rağmen Ankara’dan kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kişi, Niksar ilçesine kadar güzergah boyunca uğradıkları il ve ilçelerde sahte para vererek alışveriş yaptı.Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede esnaflara sahte para verildiğinin bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde sahte para ile alışveriş yaparak esnafı dolandıran 3 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, korona virüs salgını nedeniyle büyük şehirlerde uygulanan şehir dışına çıkma yasağına rağmen Ankara’dan kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kişi, Niksar ilçesine kadar güzergah boyunca uğradıkları il ve ilçelerde sahte para vererek alışveriş yaptı.
Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede esnaflara sahte para verildiğinin bildirmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonunda şüphelilerin içinde bulunduğu 06 ADH 505 plakalı otomobilin Erbaa ilçesine kaçtığı bilgisi üzerine Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu otomobili ve E.D. (48) adlı kişiyi gözaltına aldı. Araç içerisinde ve şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 78 adet 100 TL’lik sahte 7 bin 800 TL değerinde para ele geçirilirken, diğer iki kişinin ise Tokat’a geçtiği bilgisini aldılar. Yapılan çalışmalar sonucu Y.K. ve Y.Y. adlı iki şahıs ise il merkezinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu karedeki ünlüleri tanıdınız mı? Bu karedeki ünlüleri tanıdınız mı?
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

Tokat Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:21
Sabah
05:07
Öğle
12:35
İkindi
16:30
Akşam
19:53
Yatsı
21:32

Tokat Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Ekin Eczanesi
Merkez
Kazova Eczanesi
Merkez
Sabuncuoğlu Eczanesi
Merkez
Yasin Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Erbaa
Bahardalı Eczanesi
Niksar
Dilara Eczanesi
Turhal
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Karantinaya alınan mahallede yollar toprak yığınları ile kapatıldı

Karantinaya alınan mahallede yollar toprak yığınları ile kapatıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hollanda'dan getirilen vatandaşlara yurt çalışanlarından "Tokat sarması"

Hollanda'dan getirilen vatandaşlara yurt çalışanlarından "Tokat sarması"

Tokat’ta maske ve eldiven atıklarına özel çözüm

Tokat’ta maske ve eldiven atıklarına özel çözüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.