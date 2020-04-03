YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat’ta şehirlerarası yollarda korana virüs önlemi

Tokat’ta şehirlerarası yollarda korana virüs önlemi

TOKAT HABERLERİ  | 03.04.2020 16:17 | Son Güncelleme

Tokat’ta, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir girişlerinde bulunan trafik kontrol noktalarında sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı.Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Dünya’da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Tokat’ta da denetimler artırıldı.

Tokat’ta şehirlerarası yollarda korana virüs önlemi

Tokat’ta, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir girişlerinde bulunan trafik kontrol noktalarında sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı.
Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Dünya’da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Tokat’ta da denetimler artırıldı. Bu kapsamda şehir girişlerinde bulunan trafik kontrol noktalarında durdurulan araçlarda polis ekipleri sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yaptı. Polis ekipleri ayrıca vatandaşları almaları gereken tedbirler konusunda uyararak bilgilendirdi. Otomobilinde sosyal mesafeye dikkat eden Harun Civelek, “Bir yere seyahat halindeyken yanıma kimseyi almıyorum. Arka cam kenarında yolcunun oturmasını sağlayarak sosyal mesafeyi koruyorum” dedi.

Tokat’ta şehirlerarası yollarda korana virüs önlemi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER -20 derecede havuza girip yarıştılar -20 derecede havuza girip yarıştılar
PARTNER Gamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı Gamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları

Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları

Tokat Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:40
Sabah
06:07
Öğle
12:42
İkindi
16:17
Akşam
19:07
Yatsı
20:28

Tokat Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Ekin Eczanesi
Merkez
Gökdere Eczanesi
Merkez
Şimşek Eczanesi
Merkez
Erbaa Eczanesi
Erbaa
Aksoy Eczanesi
Niksar
Baklacı Eczanesi
Turhal
Merve Eczanesi
Zile
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Otobüs durağında ki dezenfektanları çaldılar

Otobüs durağında ki dezenfektanları çaldılar

Maaşlarını emniyet mensupları teslim etti

Maaşlarını emniyet mensupları teslim etti

Hastanelerde yoğunluk görüntülerinden eser kalmadı

Hastanelerde yoğunluk görüntülerinden eser kalmadı

Tokat’ta öğle namazı münferit olarak kılındı

Tokat’ta öğle namazı münferit olarak kılındı

Tokat’ta güvensiz beton ve yapı malzemesi üretenlere ceza yağdı

Tokat’ta güvensiz beton ve yapı malzemesi üretenlere ceza yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.