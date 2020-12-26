YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat’ta sera OSB kuruluyor

Tokat’ta sera OSB kuruluyor

TOKAT HABERLERİ  | 26.12.2020 16:24 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa’da ilçesinde bin dekar alanda Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışma başlatıldı.Tokat Vali Dr.

Tokat’ta sera OSB kuruluyor

Tokat’ın Erbaa’da ilçesinde bin dekar alanda Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışma başlatıldı.
Tokat Vali Dr. Ozan Balcı, Erbaa’da Sera OSB kurulması planlanan alanda incelemelerde bulunarak, çiçek yetiştiricileri ile bir araya geldi. Vali Balcı, Erbaa’da Tokat Valiliği koordinesinde ‘Tarım Tokat’ projesi kapsamında bin dekar alanda Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulacağını söyledi. Sera OSB ile ilgili plan, program ve yol haritasının belirlendiğini ifade eden Vali Balcı, “Hedefimiz 2 bin dekar alanda çiçek üretmek. Erbaa’yı çiçek ve fide üretimiyle, mezatıyla, soğuk hava deposuyla Türkiye’nin çiçek üretim merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Amacımız, çiçek yetiştiricilerimizin zenginleşmesi, üretiminin artması, hemşehrilerimizin huzuruna, refahına katkı sağlamak" dedi.

"Çiftçilerimizin başarısı ile gurur duyuyoruz"
Tokat’ın önünün açık olduğunu ifade eden Vali Balcı, havalimanı ve yol ağlarının tamamlanmasıyla Tokat’ın ürünlerinin Türkiye’nin her yerine ulaşacağını söyledi. Çiçek yetiştiricilerinin her zaman yanında ve desteğinin tam olduğunu hatırlatan Vali Balcı, “Çiftçilerimizin başarısı ile gurur duyuyoruz. Sizin başarınız Tokat’ın başarısı, Tokat çiftçisinin başarısı. Sizleri desteklemekten, sizlerin başarılarını görmekten ve paylaşmaktan da kalpten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Çiçek üreticileri birliği kurulacak
Çiçek üretici birlikleri kurularak üreticilerin bir araya getirileceğini belirten Vali Balcı, “Kurulacak olan Üretici Birliğinin çiçek üreticilerimize ciddi katkısı olacaktır. Çiçek üreticilerimizin sayılarını artıracağız. Çiçek üretimini artırmak için altyapı, sera, mezat, soğuk hava deposu kurmayı hedefliyoruz. Tokat tarım memleketi, üreticimizin, tarımın, çiftçinin her zaman yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tokat’ta sera OSB kuruluyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu

Tokat Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:48
Öğle
12:39
İkindi
15:00
Akşam
17:21
Yatsı
18:46

Tokat Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Demet Erkan Eczanesi
Merkez
Gazioğlu Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Erbaa
Hayat Eczanesi
Niksar
Hızır Eczanesi
Turhal
Sağlık Eczanesi
Zile
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.