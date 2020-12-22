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Tokat’ta sokak hayvanlarını birlik koruyacak

TOKAT HABERLERİ  | 22.12.2020 15:59 | Son Güncelleme

Tokat’ta, sokak hayvanları koruma birliği kurulması için çalışma başlatıldı.Tokat merkez, ilçe, belde ve köylerde sahipsiz sokak hayvanlarının en iyi şekilde korunması ve her türlü mağduriyetlerinin önlenmesi için belediyeler ve İl Özel İdaresi desteğiyle kurulması planlanan birliğe ilişkin yol haritası belirlendi.

Tokat’ta sokak hayvanlarını birlik koruyacak

Tokat’ta, sokak hayvanları koruma birliği kurulması için çalışma başlatıldı.
Tokat merkez, ilçe, belde ve köylerde sahipsiz sokak hayvanlarının en iyi şekilde korunması ve her türlü mağduriyetlerinin önlenmesi için belediyeler ve İl Özel İdaresi desteğiyle kurulması planlanan birliğe ilişkin yol haritası belirlendi. Vali Dr. Ozan Balcı başkanlığında yapılan toplantıda sokak hayvanları koruma birliği ile ilgili çalışmalar ele alındı. Belediyeler ve İl Özel İdaresi ile sahipsiz hayvanların yanında olduklarını belirten Vali Balcı, “Memleketi sevmek, börtüsüyle böceğiyle, dağıyla taşıyla, florası faunasıyla, insanıyla hayvanıyla beraber sevmek demek. Hayvanlara merhamet etmeliyiz. Onlar bizim hayatımızın vazgeçilmez parçaları. Sahipsiz hayvanları korumalıyız ve sahip çıkmalıyız. Kolu kanadı kırık bir hayvan olmamalı. Biz de yaralı hayvanlarımız için hayvan ambulansı dizayn ettik ve yine il Özel idaresi’nden yaralı hayvanlarımızın tedavisi için bütçe ayırdık. Hayvan ambulansımız 7/24 hizmette. Bizler Tokat’ta hayvanlara dostuz, hayvanları önemsiyoruz. Aç açıkta hayvan kalmaması, yaralarının ve hastalıklarının tedavi edilmesi için çalışıyoruz.” diye konuştu.
Valilik toplantı salonunda Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında yapılan toplantıya Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Vali Yardımcısı Remzi Oğuz Yılmaz ile ilgili kurum yöneticileri katıldı.

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