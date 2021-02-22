Tokat'ta STK'ların kadın üyelerinden AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

Tokat'taki sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın üyeleri, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımına tepki gösterdi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tokat Temsilciliği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İmam Hatip ve İlahiyat Mezunları Derneği, Tokat Kadın Platformu Dayanışma Derneği, Ensar Vakfı Tokat Temsilciliği, Tokat Eğitime Destek Platformu ve İlim Yayma Cemiyeti Tokat Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımı kınandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haksızlık karşısında dimdik ayakta duran, her platformda bildiği doğruları açıkça ifade eden Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik saldırılar, bir süredir sistematik bir hal almıştır. Her ne şart ve koşulda, hangi mecrada olursa olsun, kadına yönelik şiddetin bir türü olan bu hakaretlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Biz Tokatlı kadınlar olarak, bu sistemli ve seviyesiz saldırılara maruz kalan hemşehrimiz Özlem Zengin'in yanındayız."

