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Tokat’ta tarihi eser operasyonu

TOKAT HABERLERİ  | 25.11.2020 16:17 | Son Güncelleme

Tokat’ın Zile ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda, 21 parça tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.Zile ilçesine bağlı Kepez köyünde yaşayan R.T.’nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine Tokat Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, operasyon düzenledi.

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ın Zile ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda, 21 parça tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Zile ilçesine bağlı Kepez köyünde yaşayan R.T.’nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine Tokat Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, operasyon düzenledi. R.T.’nin evinde yapılan aramada; 7 sikke, 1’er bileklik ve hayvan figürlü kapı tokmağı ile tarihi eser niteliği taşıyan 12 çeşitli obje ele geçirildi. Gözaltına alınan R.T.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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