Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde Hollanda plakalı bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan arama 71 sikke ve 3 dedektör ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.



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