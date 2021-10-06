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Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

06.10.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde Hollanda plakalı bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan arama 71 sikke ve 3 dedektör ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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