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Tokat'ta tek katlı ahşap evde çıkan yangında yaralanan küçük çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

20.10.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta tek katlı ahşap evde çıkan yangında yaralanan küçük çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Tokat'ta, tek katlı ahşap evde çıkan yangında yaralanan küçük çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Örtmeliönü Mahallesi Şehit Muhittin Türk Sokak'ta Melih Kılıç'a ait tek katlı ahşap evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının çıktığı odada uyuyan ve alevler arasında kalan ailenin oğlu 3 yaşındaki Ahmet Cebir Kılıç'ı mahallenin muhtarı Ali Yirikoğlu kucağına alarak dışarı çıkardı.

Yaralanan çocuk ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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