Tokat’ta, temizlik ve dezenfeksiyon çalışması

Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi sürecinde 3 vardiya şeklinde aralıksız olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat’ta, belediye ekipleri halkın toplu olarak bulunduğu alanlarda Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde sık periyotlarla temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyor. Çöpler planlı bir şekilde toplanarak, çöp konteynerleri de dezenfekte ediliyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederek, “Bilindiği üzere hastalık yapıcı mikroorganizmalar çöplerden hızlı bir şekilde yayılma riskine sahiptir. Hem kendi sağlığımızı hem de çevre sağlığını korumak için evsel nitelikli atıklarımızı bölgemizin çöp toplama saatine uygun olarak; ağzı sıkıca kapalı, sızdırmaz poşetler içerisinde çıkarmalıyız. Evlerimizde atık haline gelen maske, eldiven vb. tek kullanımlık atıklar, çift poşetler halinde en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak çöp kutularına atılmalıyız. Bu süreçte hepimize büyük görevler düşüyor. Ortak kullanım alanlarımızı temiz bırakmamız, etrafa çöp atmamamız hastalığın kontrol altına alınmasında büyük önem taşımaktadır” dedi.

Başkan Eroğlu, insan sirkülasyonunun yoğun bulunduğu yerlere, halkın kolay ulaşabileceği şekilde dezenfektanlar ve atık maske, eldiven kutuları yerleştirdiklerini belirterek, “Okullarımızın 21 Eylül’de açılması, yüz yüze eğitimin başlaması hepimizin elinde. Hep birlikte Korona Virüse karşı tedbirlerimizi alarak, vaka sayılarını sıfırlayalım ve okullarımızı 21 Eylül tarihinde hep birlikte açalım inşallah” diye konuştu.

