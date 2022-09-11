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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

11.09.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda üç kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çimenözü mevkisinde şüpheli harekette bulunan 3 kişiyi durdurdu.

Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan armada 116 gram kubar esrar ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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