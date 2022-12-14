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Tokat’ta vahşi yaşam fotokapana yansıdı

14.12.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaban hayvanları fotokapanlar tarafından doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Tokat’ta vahşi yaşam fotokapana yansıdı

Tokat’ta yaban hayatı araştırmaları yapan Kenan Kesmez, Erbaa ilçesinde ormanlık alana fotokapan sistemi kurdu. Kurulan fotokapanlar tarafından karaca, kurt, tilki, yaban kedisi, yaban tavşanı, kaplumbağa sincap, porsuk, çakal, yaban domuzu gibi hayvanlar görüntülendi. Yılın çeşitli dönemlerinde görüntülenen yaban hayvanlarından domuzun kameranın karşısına geçerek bir süre baktığı anlar yer aldı. Ayrıca bir sincabın fotokapanın önünde sağdan sola zıplayarak yaptığı hareketler dikkat çekti. Belgeselleri aratmayan görüntülerde yaban hayvanlarının doğal yaşam alanları izleyenleri hayran bıraktı.

Erbaa’da 4 yıldır gözlemler, araştırmalar yaptığını ifade eden Kesmez, “Tokat Erbaa’mızın bilinmeyen yönü olan yaban hayatını da göstermeye gayret ediyorum. Böylelikle Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yaban hayatı envanterine katkıda bulunuyorum. Ayrıca ne kadar değerli bir coğrafyada olduğumuzu tüm dünyaya göstermiş oluyoruz, ’mavi vatan’ gibi ’yaban vatan’ mottosuyla farkındalık oluşturmaya çalışıyorum” ifadelerine yer verdi.

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