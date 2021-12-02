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Tokat'ta yanındaki inşaatın temeli nedeniyle çökme tehlikesi oluşan bina boşaltıldı

02.12.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta yanındaki inşaatın temeli nedeniyle çökme tehlikesi oluşan bina boşaltıldı

Tokat'ta, bitişiğindeki inşaatın temel çalışmaları nedeniyle çökme tehlikesi meydana gelen bina tahliye edildi.

Devegörmez Mahallesi Fevzi Paşa Sokağı'nda 4 katlı binanın yanında inşaat için temel çalışması başlatıldı.

Çalışmaların sürdüğü sırada temeli kazılan yerin yanındaki binanın, yan binadan 10 santimetre kadar ayrılması üzerine bölgede AFAD ve polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Tahliye edilmesine karar verilmesi üzerine apartman sakinleri binadan ayrıldı. Polis ekipleri de bina ve çevresine güvenlik şeridi çekti.

Apartman sakinlerinin yakınlarının yanına gittiği, binanın durumuyla ilgili yarın detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

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