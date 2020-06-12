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Tokat'ta yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

TOKAT HABERLERİ  | 12.06.2020 18:34 | Son Güncelleme

Tokat'ta yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedavi altına alındı.

Emirşey Yakup Mahallesi eski sanayi sitesi yakınlarında bulunan bahçesinde ot biçen Sami Ozan, Kelkit Çayı'nda bitkin karacayı fark etti.

Karacayı sudan çıkardıktan sonra arkadaşlarından yardım isteyen Ozan, ardından hayvanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Müdürlük veterinerinin yaptığı kontrolde, karacanın ayağının kırık olduğu belirlendi.

Karaca, buradaki tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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