Tokat'ta yaralı karaca yavrusu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarmanın yaralı halde bulduğu yavru karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Çamiçi Yaylası'nda yaralı karaca yavrusu buldu.
Ekipler, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne bilgi verildi.
Yaralı karaca, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü personeli tarafından tedavisi ve beslemesi yapılarak doğaya bırakıldı.
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