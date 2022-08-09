Tokat'ta yaralı köpek tedavi altına alındı

Tokat'ta jandarma tarafından yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı.

Kömeç köyünde bir araç köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile köpek ağız ve sol ön ayak kısmından yaralandı.

Yaralı köpek, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince bulunduğu yerden alınarak veterinere götürüldü. Yaralı köpek tedavi altına alındı.

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