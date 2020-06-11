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Tokat'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu

TOKAT HABERLERİ  | 11.06.2020 00:30 | Son Güncelleme

Tokat'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu

Tokat'ta yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi TOKİ 4. Etap Y-2 Blok 1. kattaki dairede yalnız yaşayan 77 yaşındaki Mehmet Nalbant'ın yakınları, saat 14.00'te telefonla aramalarına rağmen yaşlı adama ulaşamadı.

Bunun üzerine akşam saatlerinde Nalbant'ın evine gelen yakınları, yaşlı adamı, mutfakta yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı.

Nalbant'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada dairede, doğal gaz ekibi de herhangi bir kaçak olup olmadığını belirlemek amacıyla inceleme yaptı.

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