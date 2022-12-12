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Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda çıkan yangın söndürüldü

12.12.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta Yazmacılar Hanı'ndaki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda çıkan yangın söndürüldü

Yeniyurt Mahallesi'ndeki Tokat yazması üretimi yapılan 75. Yıl Yazmacılar Hanı'nda, Yusuf Gökyıldız'a ait iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, handaki iş yeri sahipleri ile ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Yangında iki iş yerinde hasar oluştu.

Bu arada bazı kişilerin, tedbirsiz davrandığı için iş yerinde yangın çıktığını öne sürerek Gökyıldız'a tepki göstermesi üzerine çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı. Dumandan etkilenen bir kişiye ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

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yangın Tokat

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Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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