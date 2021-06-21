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Tokat'ta yiyecek bırakılan bahçeyi mesken tutan tilkinin beslenme anları görüntülendi

21.06.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta yiyecek bırakılan bahçeyi mesken tutan tilkinin beslenme anları görüntülendi

Tokat'ta bir tilki beslenmek için her gün yiyecek bırakılan evin bahçesini mesken tuttu.

Yakacık köyündeki bahçeye her gün bir tilkinin geldiğini görenler, plastik kapta yiyecek bırakmaya başladı. İlk zamanlar ürken tilkinin bir süre sonra evin bahçesine bırakılan kaptaki yemekleri tükettiği gözlendi.

Gün boyu acıktığı zaman evin bahçesine gelen tilkinin beslenme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayıtlarda kaptaki yemeklerden beslenen tilkinin karnı doyduktan sonra da yiyeceklerin bir bölümünü götürdüğü görülüyor.

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