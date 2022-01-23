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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

23.01.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum'a giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, Çalkara köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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