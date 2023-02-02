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Tokat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen muavinin cenazesi defnedildi

02.02.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü, tutuklandı

Tokat'ta, yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaşamını yitiren 24 yaşındaki muavin Mert Balcı'nın cenazesi toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Balcı'nın cenazesi, yakınlarınca Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Niksar'ın Şahinli köyüne götürüldü.

Balcı'nın cenazesi burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan yolcu otobüsünün şoförü Celalettin Ruhi H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Celalettin Ruhi H'nin kullandığı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, dün Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde devrilmiş, kazada muavin Mert Balcı hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

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Tokat yolcu otobüsü kaza otobüs kazası

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