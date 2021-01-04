YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta "yorgun mermi" zanlısı gözaltına alındı

Tokat'ta "yorgun mermi" zanlısı gözaltına alındı

TOKAT HABERLERİ  | 04.01.2021 14:55 | Son Güncelleme

Tokat'ta "yorgun mermi" zanlısı gözaltına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki genç kızın yorgun mermi ile yaralanmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Büşra Konyar'ın (17) başına isabet eden yorgun mermi ile yaralanması olayıyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Ö.K. (28) adlı kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

İlçede 31 Aralık'ta meydana gelen olayda, Hükümet Caddesi'nde yürüyen Büşra Konyar bir anda yere yığılmış, olay yerine gelen ambulans ile Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği belirlenmişti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı genç kız yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
PARTNERHerkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülüHerkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü

Tokat Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:50
Öğle
12:44
İkindi
15:06
Akşam
17:28
Yatsı
18:53

Tokat Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Burhan Eczanesi
Merkez
Tokat Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Erbaa
Bahardalı Eczanesi
Niksar
Tekeli Eczanesi
Turhal
Senbil Eczanesi
Zile
Ceritoğlu Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.