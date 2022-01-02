Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Tokat'ta kar, etkisini sürdürüyor.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi ile Çamlıbel Geçidi'nde Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.



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