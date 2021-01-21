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Tokat'taki Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı

21.01.2021 11:05 | Son Güncelleme:
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Tokat'taki Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışının ardından kayak sezonu başladı.

Başçiftlik Belediyesi ve İl Özel İdaresince Karacaören Yaylası'nda yaptırılan ve 6 yıldır kayakseverlere hizmet veren k​​​​​ayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayakseverleri Başçiftlik Kayak Merkezi'ne beklediklerini söyledi.

Kayak sezonunun başlaması için uzun süredir kar yağışını beklediklerine işaret eden Tunçel, merkezde karın yüksekliğinin istenilen seviyelere ulaştığını vurguladı.

Sezonun başlamasıyla kayakseverlerin Başçiftlik'e gelmeye başladıklarını anlatan Tunçel, şunları kaydetti:

"Bu sene kayak merkezimize 1100 metre teleski yapıldı, 100 metre yürüme bandı da tamamlandı. Pistimizin uzunluğu 1600 metre. Kayak merkezimizin bulunduğu alanda 50 santimetre kar var. Sabahtan beri vatandaşlarımız kayak yapmaya başladı. Tüm kayakseverleri bekliyoruz."

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