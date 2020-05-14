Tokat'taki terör operasyonunda, sığınakta yaşam malzemeleri bulundu

Tokat'ta düzenlenen terör operasyonunda bulunan sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkez Topçam bölgesinde, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman İyikul 2020/141" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Sırçalı köyü Düşün Alan mevkisinde, arazide temas araması yapıldığı aktarılan açıklamada, "Geçmiş yıllarda TKP/ML TİKKO terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen, toprak altına hazırlanmış ve bir kısmı çökmüş vaziyette, 7x12x3 metrekare ebatlarında, kış üslenmesi için kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve sığınağın yaklaşık 160 metre doğusunda, 4x4x2,5 metrekare ebatlarında depo tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu sığınak ve depoda 4 kişilik, ağaçtan hazırlanmış ranza, 19 boş konserve kutusu, 2 dolu salça kutusu, 2 pantolon, 21 büyük pil, 5 çaydanlık, 2 tencere, kavanoz ve 3 çay bardağının ele geçirildiği kaydedildi.

