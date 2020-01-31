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Tokat’tan 13 sporcu Tekvando Milli Takımında

TOKAT HABERLERİ  | 31.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

Tokat’tan 13 tekvando sporcusu 7’inci Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası’nda ülkeyi temsilen temamide ter dökecek.2019-2020 sezonunun en önemli tekvando turnuvalarından birisi olarak bilinen 7.

Tokat’tan 13 sporcu Tekvando Milli Takımında

Tokat’tan 13 tekvando sporcusu 7’inci Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası’nda ülkeyi temsilen temamide ter dökecek.
2019-2020 sezonunun en önemli tekvando turnuvalarından birisi olarak bilinen 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında Türkiye’yi temsil edecek 13 sporcu Tokat’tan seçildi. 3-7 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek turnuvada Kurtuluş Yücer’in antrenörlüğünde büyüklerde Medine Aysu Eroğlu ve Sabit Buğra Karataş, gençlerde Begüm Çiğdem Aras, yıldızlarda Hasan Furkan Mutlu, büyük bayanlarda Işıl Melikoğlu, Şeydanur Sezgin, Tuğçe Demir, Ceyda Yücer ve Demet Saraç büyük erkeklerde Kadirhan Koçak, genç bayanlarda Başak Koçak, Rümeysa Mazgal ve Nazlıhan Çetin temamiye çıkacak.

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Akşam
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Tokat Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Gazioğlu Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Erbaa
Hayat Eczanesi
Niksar
Merkez Eczanesi
Turhal
Merve Eczanesi
Zile
Almus Eczanesi
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