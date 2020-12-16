TOKİ Başkanı Ömer Bulut Trabzon'da incelemelerde bulundu:

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Trabzon'un her yerinde çalışma yürüttüklerini belirterek "Bugüne kadar Trabzon'umuz genelinde 4 milyara yakın yatırım yaptık. En batısındaki Tonya'dan en doğrusundaki Çaykara'ya kadar bu hizmetler ya tamamlandı ya devam ediyor ya da önümüzdeki kısa sürede yapılacak." dedi. Bulut, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin uygulandığı bölge ile eski Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yerine yapılan Trabzon Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu. Çalışmalarla ilgili müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Bulut, projeler hakkında Zorluoğlu ve Genç'le istişarelerde bulundu. Bulut, incelemelerinin ardından gazetecilere, Ankara'da yapılan Trabzon değerlendirmesinde, devam eden ve yapılması planlanan tüm projeleri ele aldıklarını söyledi. TOKİ olarak Trabzon'un her alanında çalışma yürüttüklerini ifade eden Bulut, şöyle konuştu: "18 ilçenin 1-2'si haricinde, tüm ilçelerimizde izlerimiz var TOKİ olarak. Bugüne kadar Trabzon'umuz genelinde 4 milyara yakın yatırım yaptık. En batısındaki Tonya'dan en doğrusundaki Çaykara'ya kadar bu hizmetler ya tamamlandı ya devam ediyor ya da önümüzdeki kısa sürede yapılacak. Yerel yönetimlerle işbirliği halinde çalışmalar ve planlamalar yaparak, bu hizmetleri hayata geçiriyoruz."

Bulut, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 30 yıllık bir özlem olduğuna dikkati çekerek, "Belki insanların zihninde 20-30 yıldır olan bir proje ama gündemimizde son 10 yıldır olan bir proje. İnsanların 20-30 yıl öncesinde bile buranın değişmesi, dönüşmesi gerektiği konusunda ortak karar verdiği bir yer. 31 Mart seçimlerinden önce kamulaştırma çalışmalarına başlamış olduğumuz bu alanda süratle ihaleye çıkarak, güzel ve örnek bir proje ortaya çıkaralım dedik." ifadelerini kullandı. Yaklaşık 3 hektarlık alanda 132 konut ile 20 dükkan inşa edileceğini, 1 de otel alanı bırakıldığını belirten Bulut, ilave otopark alanı ihtiyacının da karşılanacağı projenin 500 gün içerisinde tamamlanacağını kaydetti. - "Türkiye'de 19 stadyum yaptık" Bulut, Trabzon Millet Bahçesi'nde yürütülen çalışmalara da değinerek, projenin yürütüldüğü alanın halen "Hüseyin Avni Aker" ismiyle yaşayan ve Trabzonspor'un şampiyonlukları ile coşkularının yaşandığı bir yer olduğunu söyledi. Kendisinin de çocukluk ve gençlik yıllarında Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda çok maç seyrettiğini anlatan Bulut, "Şu anda buraya çok rahat geldik, girdik. Maçlara böyle çok rahat gelip giremezdik. 3-5 saat önceden, hatta geceden kuyruklara girerdik ki maçı seyredebilelim. Tam bize geldiği zaman da stat dolardı. İşte o hüzünle beraber memlekete geri dönerdik. Şimdi Akyazı'da son derece modern bir stadımız var. Trabzonspor orada şampiyonluklar kazanmaya devam ediyor. Bundan sonra da inşallah kazanacak." diye konuştu.