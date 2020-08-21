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TOKİ Mehmet Akif Ersoy’da izolasyon odası yapıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 21.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

19 İzolasyon odası oluşturuldu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül itibari ile yüz yüze eğitimin verileceğini açıklamasının ardından Düzce’de okullarda hijyen ve hazırlık çalışmaları başlatıldı.

19 İzolasyon odası oluşturuldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül itibari ile yüz yüze eğitimin verileceğini açıklamasının ardından Düzce’de okullarda hijyen ve hazırlık çalışmaları başlatıldı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Klavuzu’nda belirtilen hususlar doğrultusunda çalışmaları gerçekleştiren Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda tüm ayrıntılar düşünülerek düzenlemeler yapıldı. Okul içerisinde COVİD-19 İzolasyon odası oluşturan okul yönetimi öğrencilerin sınıflarında da sıralar üzerinde çalışma yaptı.

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