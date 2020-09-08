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TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.09.2020 20:12 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden toplam 456 konut satışa çıkıyor.Manyas İlçesi Atatürk Mahallesinde ki konutların bitişiğine TOKİ tarafından emekliler için yaptırılan 2+1 376 konut ile 3+1 80 adet üretilen konut satışa çıkarılıyor.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden toplam 456 konut satışa çıkıyor.
Manyas İlçesi Atatürk Mahallesinde ki konutların bitişiğine TOKİ tarafından emekliler için yaptırılan 2+1 376 konut ile 3+1 80 adet üretilen konut satışa çıkarılıyor. Toplu Konut idaresi emekliler için talep toplayarak 545 adet konut, serbest satış için ise 80 adet 3+1 konutun üretimini gerçekleştirmişti. Ancak, başvuru yapan emeklilerden 169 kişi sözleşme imzalamış, diğerleri konut fiyatlarını ve taksitleri beklentilerinin üzerinde olduğunu görünce vazgeçmişlerdi. AK Parti Manyas İlçe Başkanı Yıldız Barçın, satışa sunulan konutların dört kat ve asansörlü olduğunu,2+1 konutların net kullanım alanlarının 60 metrekare olduğunu satış fiyatlarının ise 136 bin 462 TL ile 199 bin 932 TL. aralığında olduğunu söylerken,15 yıl ödemeli olduğunu başlangıç taksitlerinin ise 667 bin ila 977 bin TL. arasında olduğunu belirtti.
80 adet 3+1 konutların fiyatının ise 88 metrekare net kullanım alanına sahip olduğu,fiyatlarının 193 bin 953-278 bin 273 Tl. aralığında olduğu açıklandı. AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçın, başvuruların 21-Eylül’de başlayıp, 9-Ekim tarihine kadar devam edeceğini, 15-Ekim tarihinde ise kuraların çekileceğini, sözleşme imzalarının Gönen Halk Bankasında gerçekleştirileceğini ve başvuru bedellerinin ise 2 bin lira olduğunu açıkladı. Barçın "TOKİ’nin ürettiği ve satışa sunduğu konutlara vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstereceğine inanıyorum. Manyas’ımız sakin ve doğal ortamıyla konuklarını beklemektedir.Ben şimdiden konut alacaklara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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